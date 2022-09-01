Genç avukat Gamze öyle bir soruda takıldı ki! Kendisi bile ne olduğuna inanamadı! Kim Milyoner'de adeta yıkıldı...

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı programın bu akşamki bölümü de nefesleri kesti. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmaya Avukat Gamze Kırmızıoğlu damga vurdu. 5000 TL değerindeki soruya verdiği yanıtla yarışmadan elenen Gamze Kırmızıoğlu sorunun doğru yanıtını görünce kendisi de şoke oldu. Joker haklarının hiçbirini kullanmayan genç avukat 2 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı. İşte o soru...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 01:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 01:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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