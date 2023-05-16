Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma'yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesinden gelen destek bazı CHP'lileri çıldırttı. İnsanlıklarını unutarak depremzedelere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha çok ölseydiniz" "Yapılan yardımlar haram olsun" ifadelerini kullanırken vicdansızlığa sessiz kalamayanlardan biri de depremlerde Hatay'da annesini kaybeden Mustafa Tohma oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Tohma "Siz insan değilsiniz. Siyaset bu kadar mı insanlığın önüne geçti..." dedi.