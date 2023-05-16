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Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma'yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesinden gelen destek bazı CHP'lileri çıldırttı. İnsanlıklarını unutarak depremzedelere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha çok ölseydiniz" "Yapılan yardımlar haram olsun" ifadelerini kullanırken vicdansızlığa sessiz kalamayanlardan biri de depremlerde Hatay'da annesini kaybeden Mustafa Tohma oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Tohma "Siz insan değilsiniz. Siyaset bu kadar mı insanlığın önüne geçti..." dedi.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 11:06
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Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma’yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

Deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy oranıyla desteklenmesi bazı CHP destekçilerinin içindeki kirli zihniyeti hortlattı! 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgelerinden gelen oy oranına 'insanlıklarını unutarak' tepki gösterdi.

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Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma’yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

Depremzelere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha çok ölseydiniz" "Yapılan yardımlar haram olsun" ifadelerini kullanırken vicdansızlığa sessiz kalamayanlardan biri de depremlerde Hatay'da annesini kaybeden Mustafa Tohma oldu.

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Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma’yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Tohma "Siz insan değilsiniz. Siyaset bu kadar mı insanlığın önüne geçti... İmkan olsa da ne gönderdiyseniz hepsini geri göndersek... " dedi.

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Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma’yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibine büyük üstünlük sağladı.

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Depremzedeleri hedef alan paylaşımlar Mustafa Tohma’yı çıldırttı: Siz insan değilsiniz!

Bölgeden gelen sonuçların ardından bazı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi vatandaşlar sosyal medyada, depremzede vatandaşlara vicdansızca tepki gösterdi.