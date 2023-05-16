Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Şarkıcı Linet son haliyle hayal kırıklığı yarattı! Sahnelerin sevilen isimlerinden olan Linet, estetiklerine bir yenisini daha ekledi. Dişlerini, dudaklarını ve elmacık kemiklerini yaptıran şarkıcıyı görenler isyan etti. Estetiğin dozunu kaçıran Linet'e "Parayla satın alınan çirkinlik" yorumları geldi! İşte şarkıcı Linet'in son hali...