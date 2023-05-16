17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Şarkıcı Linet son haliyle hayal kırıklığı yarattı! Sahnelerin sevilen isimlerinden olan Linet, estetiklerine bir yenisini daha ekledi. Dişlerini, dudaklarını ve elmacık kemiklerini yaptıran şarkıcıyı görenler isyan etti. Estetiğin dozunu kaçıran Linet'e "Parayla satın alınan çirkinlik" yorumları geldi! İşte şarkıcı Linet'in son hali...

Giriş Tarihi: 16.05.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 12:07
  • 1
  • 178
Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Linet son haliyle şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 178
Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Lip-lift (üst dudak kaldırma) operasyonunun ardından dişlerini yaptıran, dudaklarını büyüten, elmacık kemiklerini dolduran Linet son haliyle görenleri isyan ettirdi.

  • 3
  • 178
Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Sosyal medya hesabından videosunu yayınlayan şarkıcıya, "Parayla satın alınan çirkinlik", "En güzeli eski hali" gibi yorumlar geldi.

  • 4
  • 178
Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

İşte estetiğe doymayan şarkıcı Linet'in son hali ve yıllar içinde yaşadığı inanılmaz değişim…

  • 5
  • 178
Estetiğin dozunu kaçıran Linet’in son hali şoke etti! “Parayla satın alınan çirkinlik”

Linet