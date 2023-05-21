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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 8 Mayıs'ta görülen dava ile tek celsede boşandı. 8 ay süren evlilikle ilgili iddialar ise ardı arkası kesilmedi. İkilinin Engin Akyürek nedeniyle evliliğinde kriz çıktığı iddiaları gündeme gelirken Pınar Eliçe boşanma hakkında bir iddiada bulundu. Eliçe iddiasını Oğuzhan Koç'un ailesinin yakınlarına dayandırdı. İşte Demet Özdemir'i boşanmaya götüren Engin Akyürek detayı!

Giriş Tarihi: 21.05.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 12:49
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti

Demet Özdemir'i boşanmaya götüren Engin Akyürek detayı bomba! Ortalık karıştı, meğer Oğuzhan Koç cephesinde büyük kriz çıkmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti

BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?

2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti

Çift 8 Mayıs'ta görülen dava ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti

Ayrılığın nedeni olarak Demet Özdemir'in Engin Akyürek'e platonik olarak aşık olması gösterildi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti

Bir magazin programında ayrılık sonrası Oğuzhan Demet'e yasak aşk, platonik aşk haberlerini sorduğu ileri sürüldü. Özdemir ise böyle bir şey olmadığını ifade etti.