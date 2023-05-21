21 Mayıs 2023, Pazar
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u boşanmaya götüren Engin Akyürek krizi! Ortalık karıştı resti çekti
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 8 Mayıs'ta görülen dava ile tek celsede boşandı. 8 ay süren evlilikle ilgili iddialar ise ardı arkası kesilmedi. İkilinin Engin Akyürek nedeniyle evliliğinde kriz çıktığı iddiaları gündeme gelirken Pınar Eliçe boşanma hakkında bir iddiada bulundu. Eliçe iddiasını Oğuzhan Koç'un ailesinin yakınlarına dayandırdı. İşte Demet Özdemir'i boşanmaya götüren Engin Akyürek detayı!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 12:49
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