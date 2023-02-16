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Haberler Galeri Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremin ardından sanat dünyası tek yürek oldu. Felaketin ilk gününden beri deprem bölgelerine yardım göndermek için çalışan Burcu Biricik sosyal medyadan yaptığı paylaşımla içini döktü.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:28
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Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından 10 ilde gerçekleşen büyük yıkımın sonrası Burcu Biricik de yardım çalışmalarına katıldı.

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Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

"Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz" diyen oyuncu belediye binalarında yardım kolilerini hazırladı.

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Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

Günlerdir canla başla çalışan güzel oyuncu sosyal medyada yaşanan felaketten sonra hissettiklerini paylaştı.

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Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

Burcu Biricik "Kendimi amacını tamamen yitirmiş, denizin üstünde boş boş salınan küçük bir sal gibi hissediyorum" diyerek şunları yazdı:

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Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

"YOKSA BU ÇÖPLÜKTE..."

"Deniz de tutmuş midem bulanıyor kusmak istiyorum hem de nasıl kusmak. Gördüklerimden duyduklarımdan düşündüklerimden midem bulanıyor. Diyorum ki sen küçücük bir salsın ne yapabilirsin ki dünya için. Sonra diyorum ki o küçücük salımla küçücük küreklerimi diğer kayıklara doğru sürmek zorundayım. Buna en çok kendim için ihtiyacım var. Yoksa bu çöplükte bu yığıntının içinde kaybolup gideceğim. Küçük kürekli küçük sallar iyi ki varsınız."

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