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Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremin ardından sanat dünyası tek yürek oldu. Felaketin ilk gününden beri deprem bölgelerine yardım göndermek için çalışan Burcu Biricik sosyal medyadan yaptığı paylaşımla içini döktü.
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:28Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:28