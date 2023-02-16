Depremzedeler için seferber olan Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını tamamen yitirmiş...

"YOKSA BU ÇÖPLÜKTE..."

"Deniz de tutmuş midem bulanıyor kusmak istiyorum hem de nasıl kusmak. Gördüklerimden duyduklarımdan düşündüklerimden midem bulanıyor. Diyorum ki sen küçücük bir salsın ne yapabilirsin ki dünya için. Sonra diyorum ki o küçücük salımla küçücük küreklerimi diğer kayıklara doğru sürmek zorundayım. Buna en çok kendim için ihtiyacım var. Yoksa bu çöplükte bu yığıntının içinde kaybolup gideceğim. Küçük kürekli küçük sallar iyi ki varsınız."