Deniz Bulutsuz Ozan Güven davasında tanıklar dinlendi! O geceyi tek tek anlattı! “Üstü kan içindeydi…”

"ESKİ SEVGİLİSİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ"

Tanık olarak dinlenen Ozan Güven'in arkadaşı Ramazan Çelik ise, "Ozan bey akşam 24.00 gibi bana telefon açtı. Deniz hanımın bir arkadaşının benim sokakta oturduğunu ve bana çay içmeye geleceklerini söyledi. Başta inanmadım ancak 5 dakika sonra aradı ve 'pencereye çık' dedi. Arabadan bana el salladılar. Bir süre sonra Hasan, Deniz ve Ozan bana geldiler. Bir şeyler ikram ettim ve sohbet ettik. Bugünden yaklaşık 6 ay kadar önce müşteki sanıklar ile yemeğe gitmiştik. O zaman sevgili değillerdi. Ben 'yenge' dedim Deniz hanıma. Kendisi öyle hitap etmememi, bir ilişkisinin olduğunu söyledi. Olay günü, Deniz hanım eski sevgilisinden bahsederken övgü dolu sözler söyledi. Ozan bey tepki gösterdi. 'Ramazan'a bari nasıl seviştiğinizi de anlatın' dedi. İkisi de hafif alkollüydü ama bilinçleri açıktı. O gün Deniz hanımın üstünde beyaz bir elbise vardı. Diz kapaklarında morluklar gördüm ama ben sormadım. Herhangi bir tatsızlık olmadı benim yanımda. Gece Ozan aradı beni, 'Deniz'e hakaret edici bir söz kullandım mı' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Ben senin yanında 'Deniz hanımdan özür diliyorum' dedi, hoparlörün açık olduğunu söyleyerek" diye konuştu.