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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi de tanıdık çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Tansel Öngel dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Safiye'nin sevgilisini canlandıran Tansel Öngel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Diziye ahil olmasıyla tüm dengeleri alt üst eden ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Öngel'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 17:58
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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi de tanıdık çıktı

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Naci karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Tansel Öngel, özel hayatıyla mercek altına alındı. Öngel hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi de tanıdık çıktı

İşte Tansel Öngel başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi de tanıdık çıktı

TOLGA SARITAŞ VE SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi de tanıdık çıktı

EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİ MUSTAFA AKSAKALLI

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi de tanıdık çıktı

EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİ MUSTAFA AKSAKALLI