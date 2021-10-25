25 Ekim 2021, Pazartesi
Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…
Son dönemde skandal açıklamalarıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yinelemiş ve tepki toplamıştı. Bu sözleri nedeniyle kendisini eleştiren Eser Yenenler'e cevap veren eski manken "Eser'in söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil, tam tersine gerçekleri konuşan bir açıklamadır" dedi.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 16:30
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