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Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…

Son dönemde skandal açıklamalarıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yinelemiş ve tepki toplamıştı. Bu sözleri nedeniyle kendisini eleştiren Eser Yenenler'e cevap veren eski manken "Eser'in söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil, tam tersine gerçekleri konuşan bir açıklamadır" dedi.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 16:30
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Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" açıklaması ile konuşulmaya devam eden manken Deniz Akkaya, bu sözleri nedeniyle kendisini eleştiren Eser Yenenler'e cevap verdi.

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Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…

'Tarafını Seç' programına katılan Eser Yenerer, Deniz Akkaya'nın bir dönem yapmış olduğu "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" açıklaması hatırlatılmıştı.

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Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…

Ünlü oyuncu, "Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah Allah... Talihsiz bir açıklama. Benim programa geldiğinde Berfu'nun güzelliği ve benim kilolu olmama sinir olmuştu. 'Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın' diye, orada da arkada bana bir sinirlendi" ifadelerini kullanmıştı.

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Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…

"BANA GÜVENMİYORSANIZ ADELE'E KULAK VERİN"

Ünlü manken, Eser Yenenler'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

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Deniz Akkaya’dan Eser Yenenler’e yanıt gecikmedi: Bana güvenmiyorsanız…

"Eser'e yöneltilen soru aslında çok yönlü cevap verilmesi gereken bir sorudur. Öncelikle Eser'in de söylediği gibi bu mevzu onun programında ortaya çıkmış bir cümledir ama bu cümlenin başı sonu yani giriş gelişme sonucu var."