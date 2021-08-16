16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, zor günler sonrası ilk kez sahneye çıktı. Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan türkücü, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Kardeşi için gözyaşı döken Alişan'a tepki geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı kardeşinin kırkı çıkmadan sahneye çıktığı için eleştirirken Deniz Akkaya'dan destek geldi.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 13:22
  • 1
  • 12
Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Selçuk Tektaş, temmuz ayında hayatını kaybetti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ani ölümü Alişan'ı adeta yıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

PEŞ PEŞE ACI KAYIPLAR

Kardeş acısı yaşayan Alişan, kuzenini geçtiğimiz hafta kuzenini de kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ozan Ebcin, son olarak kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.

  • 3
  • 12
Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, bir ara duygusal anlar yaşadı.

  • 4
  • 12
Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan, şu ifadeleri kullandı:

  • 5
  • 12
Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

"DÜNYA ÇOK BOŞ"

"Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım"