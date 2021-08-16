16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi
Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, zor günler sonrası ilk kez sahneye çıktı. Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan türkücü, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Kardeşi için gözyaşı döken Alişan'a tepki geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı kardeşinin kırkı çıkmadan sahneye çıktığı için eleştirirken Deniz Akkaya'dan destek geldi.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 13:22
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