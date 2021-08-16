Deniz Akkaya’dan Alişan’a destek geldi! ‘40’ı çıkmadı’ yorumuna sert tepki gösterdi

"DÜNYA ÇOK BOŞ"

"Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım"

