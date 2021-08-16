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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:08
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

Kalp Yarasın'da canlandırdığı Ayşe karakteriyle kendisine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti. İşte Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz estetiksiz halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

Hande Soral

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

İlayda Alişan

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

Hilal Altınbilek

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

Selin Yağcıoğlu