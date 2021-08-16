16 Ağustos 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in yaşadığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:08
- 1
- 50
- 2
- 50
- 3
- 50
- 4
- 50
- 5
- 50