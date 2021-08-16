Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in estetiksiz hali pes dedirtti! Değişimi şoke etti

Kalp Yarasın'da canlandırdığı Ayşe karakteriyle kendisine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti. İşte Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz estetiksiz halleri...