04 Temmuz 2024, Perşembe
Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin'e şiddet uygulamıştı! İddianame tamamlandı | İşte istenen ceza
Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. Birbirinden şikayetçi olan anne ile kızın ifadesi ortaya çıktı. Ayşe Önbilgin, "Annem boğazımı sıkıp darp etti, bana termos fırlattı" dedi. Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan iddianame düzenlendi. İşte haberin detayları...
Giriş: 04.07.2024 14:30 Güncelleme: 04.07.2024 14:34
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13