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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, sezon finaline girdi. Dizinin sıkı takipçileri özellikle Mert Ramazan Demir'in hayatını merak ediyor. Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalan oyuncu, birden fazla kardeşi olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 08:33 Güncelleme: 05.07.2024 08:33
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakteriyle izleyicilerin gönlünün fetheden Mert Ramazan Demir, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

Özel hayatı kadar aile hayatı da merak edilen oyuncu, bu kez de kardeşleriyle gündem oldu. Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİ DURU YAZICI