05 Temmuz 2024, Cuma
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, sezon finaline girdi. Dizinin sıkı takipçileri özellikle Mert Ramazan Demir'in hayatını merak ediyor. Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalan oyuncu, birden fazla kardeşi olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...
Giriş: 05.07.2024 08:33 Güncelleme: 05.07.2024 08:33
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