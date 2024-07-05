Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir bakın kaç kardeşmiş! Hepsi birbirinin aynısı! 1 değil 2 değil tam...

Özel hayatı kadar aile hayatı da merak edilen oyuncu, bu kez de kardeşleriyle gündem oldu. Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı.