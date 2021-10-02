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Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle üç gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olmasının ardından Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ciğerci hakkında açıklamalarına devam eden Akkaya'nın Beyaz TV yönetiminden uyarı aldığı ve kanaldaki camları kırdığı iddia edilmişti. Eski mankenin, hakkında çıkan haberlerin ardından dün canlı yayına çekiçle çıkması gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 13:38
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Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapsi yatmasının ardından açıklamalarına devam etti. Akkaya'nın, sert çıkışlarından dolayı sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yöneticilerinden uyarı aldığı haberleri çıkmıştı.

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Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

Yönetimin uyarılarından sonra sinirlerine hakim olamayan Deniz Akkaya'nın, kanalda olay çıkardığı ve camı çerçeveyi indirdiği iddia edilmişti.

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Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

İDDİALARI TİYE ALDI

44 yaşındaki eski manken, hakkında çıkan iddiaları, sunucusu ve yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına elinde çekiç çıkarak tiye aldı.

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Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

"CAM KAPI KIRMADAN GÜNE BAŞLAMAM"

Cam kırma sesleriyle yayına çıkan Deniz Akkaya, "Kanalımda bir doz cam kapı kırmadan asla güne başlamam" göndermesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

Bazı kişilerin "Boş koltuk varsa ben geleyim" şeklinde program yapımcısına mesaj attığını belirten Akkaya, "Bilal 'ben Gülben Ergen'i alacağım' demiş" diyerek, partneri Seren Serengil'e takıldı.