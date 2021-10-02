Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı

Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle üç gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olmasının ardından Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ciğerci hakkında açıklamalarına devam eden Akkaya'nın Beyaz TV yönetiminden uyarı aldığı ve kanaldaki camları kırdığı iddia edilmişti. Eski mankenin, hakkında çıkan haberlerin ardından dün canlı yayına çekiçle çıkması gündem oldu.