02 Ekim 2021, Cumartesi
Deniz Akkaya iddiaları tiye aldı! Canlı yayına çekiçle çıktı
Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle üç gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olmasının ardından Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ciğerci hakkında açıklamalarına devam eden Akkaya'nın Beyaz TV yönetiminden uyarı aldığı ve kanaldaki camları kırdığı iddia edilmişti. Eski mankenin, hakkında çıkan haberlerin ardından dün canlı yayına çekiçle çıkması gündem oldu.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 13:38
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