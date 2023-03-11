Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın 11 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmiş, ikili uzun bir dava sürecinin ardından boşanmıştı. Yıllardır yüz yüzü dahi gelmeyen eski eşler bir kez daha mahkemelik oldu. Demet Şener, Kutluay hakkında 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı. İşte davanın tüm detayları...