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Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın 11 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmiş, ikili uzun bir dava sürecinin ardından boşanmıştı. Yıllardır yüz yüzü dahi gelmeyen eski eşler bir kez daha mahkemelik oldu. Demet Şener, Kutluay hakkında 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı. İşte davanın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 13:15
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Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

2005 yılında nikah masasına oturup, mutluluklarını iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın evliliği 2018'te sona ermişti.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

Ayrılığın ardından yıllardır yüz yüze dahi gelmeyen Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bunca zamandır sadece evdeki yardımcılar ve çocukları aracılığıyla iletişim kuruyor.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

Zaman zaman da anlaşmazlıklar yaşayan eski eşler, karşı karşıya kalıyor.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

BİR KEZ DAHA MAHKEMELİK OLDULAR

Son olarak eski manken Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yeniden mahkemelik oldu.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘diş’ davası! İcra takibi başlattı

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Hürriyet'in haberine göre Şener, Kutluay'ın anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı davranarak oğlu Ömer'in diş tedavisi ücretini karşılamadığı iddiasıyla 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı.