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Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Birkan Sokullu sevenlerini heyecanlandırdı. Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla kendisine hayran bırakan Sokullu yeni dizisiyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin ile birlikte kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu şimdiden yakın takibe alındı. Şimdilerde sosyetik isim Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:25
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Birkan Sokullu’nun eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Yüz Yıllık Mucize ekrana dönen Birkan Sokullu dizinini tanıtımının yayınlanmasıyla gündeme oturdu. Ekranın en sevilen oyuncularından olan Sokullu şimdiden yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Birkan Sokullu’nun eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Uzun süredir sosyetik isim Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi.

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Birkan Sokullu’nun eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

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Birkan Sokullu’nun eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

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Birkan Sokullu’nun eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

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