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Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik kararı alan güzel oyuncu düğünleri hakkında konuştu. İki gün iki gece düğün yapacaklarını söyleyen Özdemir, detayları gazetecilerle paylaştı. Bu yaz nikah masasına oturacak olan çiftin terci ettiği düğün yeriyle ilgili o detay dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 11:43
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Oyuncu Demet Özdemir, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan 14 Şubat'ta aldığı evlenme teklifine evet demişti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Oğuzhan Koç'la düğünleri hakkında konuştu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Özdemir, "Şu anda set başladığı için hızlı yol alamıyoruz. Aslında her şey rahata erdiğinde sizlerle paylaşacağız. Bir gün arkadaşlarımızla oluruz sanırım ama kesin bir şey yok. İki günlük bir düğün organizasyonu düşünüyoruz" dedi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı.