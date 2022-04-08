Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti

Bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Özdemir, "Şu anda set başladığı için hızlı yol alamıyoruz. Aslında her şey rahata erdiğinde sizlerle paylaşacağız. Bir gün arkadaşlarımızla oluruz sanırım ama kesin bir şey yok. İki günlük bir düğün organizasyonu düşünüyoruz" dedi.