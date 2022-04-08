08 Nisan 2022, Cuma
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün yeri belli oldu! O detay dikkat çekti
Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik kararı alan güzel oyuncu düğünleri hakkında konuştu. İki gün iki gece düğün yapacaklarını söyleyen Özdemir, detayları gazetecilerle paylaştı. Bu yaz nikah masasına oturacak olan çiftin terci ettiği düğün yeriyle ilgili o detay dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 11:43
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