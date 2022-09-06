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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli düğün ile evlendi. Adeta ünlüler geçidine sahne olan düğünün yankıları ise hala sürüyor. Taze evli çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir balayına çıktı. Ünlü çift sosyal medya hesabından balayı pozlarını takipçileriyle paylaştı. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayı paylaşımları...

Giriş Tarihi: 06.09.2022 17:05
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

Görkemli düğünde Demet Özdemir'in tasarım gelinlikleri konuşulurken Oğuzhan Koç'un da yüksek tabanlı ayakkabıları ilgi çekenler arasındaydı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

"VE SONSUZA KADAR MUTLU YAŞAMIŞLAR"

Ünlü çift paylaşımına düğünün ardından "Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar' notunu ekledikleri pozlarını paylaşmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

Şimdilerde düğün yorgunluğunu atan çift sosyal medyadan balayı karelerini paylaştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

İkili, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.