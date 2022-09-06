Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.