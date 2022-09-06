06 Eylül 2022, Salı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı paylaşımları olay oldu! İşte o kareler
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli düğün ile evlendi. Adeta ünlüler geçidine sahne olan düğünün yankıları ise hala sürüyor. Taze evli çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir balayına çıktı. Ünlü çift sosyal medya hesabından balayı pozlarını takipçileriyle paylaştı. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayı paylaşımları...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 17:05
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