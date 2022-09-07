Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

53 yaşındaki ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemenin sonunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Evren'in son olarak ATV dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol aldığı ortaya çıktı. Gürsel'in psikolog karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldığı ilk bölüm büyük ilgi gördü.