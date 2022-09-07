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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

53 yaşındaki ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemenin sonunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Evren'in son olarak ATV dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol aldığı ortaya çıktı. Gürsel'in psikolog karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldığı ilk bölüm büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:37
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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, önceki gün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosuyla pazartesi akşamına damga vuran dizide dikkat çekici bir detay vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

13 Ağustos'ta misafir olarak gittiği evde balkondan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in son olarak bu dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Evren, dizide Tuğçe Açıkgöz'ün canlandırdığı Dila karakterinin tedavisi için eve gelen psikoloğu canlandırdı. Bu onun son görüntüsüydü.

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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

BALKONDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.