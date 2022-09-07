07 Eylül 2022, Çarşamba
Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! Son görüntüleri ortaya çıktı
53 yaşındaki ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemenin sonunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Evren'in son olarak ATV dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol aldığı ortaya çıktı. Gürsel'in psikolog karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldığı ilk bölüm büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:37
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