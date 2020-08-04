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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, yaz aylarının da en çok konuşulan ismi oldu. Karantina sürecinin bitmesinin ardından soluğu Alaçatı'da alan Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte yakalandı. Aynı otelde konaklayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir daha önceleri aşk yaşadıkları iddialarını reddetse de ikilinin samimi halleri dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 11:33
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, karantina sürecinin bitmesinin ardından soluğu Ege kıyılarında aldı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Tatil fotoğraflarıyla yaz aylarının en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç, birlikte görüntülenmiş ama aşk yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Sabah'ın haberine göre; ikili, bu kez Alaçatı'da ortaya çıktı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Özdemir ve Koç, Biblos Otel'de konaklamaya başladı. İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Demet Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Oğuzhan Koç'u kenardan izledi. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in aşk iddialarına yapacakları açıklama merakla bekleniyor.