Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, yaz aylarının da en çok konuşulan ismi oldu. Karantina sürecinin bitmesinin ardından soluğu Alaçatı'da alan Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte yakalandı. Aynı otelde konaklayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir daha önceleri aşk yaşadıkları iddialarını reddetse de ikilinin samimi halleri dikkatleri çekti.