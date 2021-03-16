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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç o iddialarla alay etti!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılın ilk günlerinde yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri tam gaz devam eden ikili geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ile gündeme geldi. Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya ev satın alan ve uzun süredir tadilat işleriyle uğraşan oyuncunun, iş temposu sebebiyle evindeki tadilata yetişemeyince çareyi sevgilisinden yardım istemekte bulduğu öne sürülmüştü. Gözde çiftten konuyla ilgili iddialara yanıt gecikmedi.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 14:38
Geçtiğimiz yılın son günlerinde aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, birlikte geçirdikleri Çeşme tatiliyle ilişkiyi ele vermişti. Birlikte fotoğrafları çekilen çift, aşk yaşadıklarını ilan etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den ev almıştı. Hatta Özdemir'in süper lüks villasına tüm birikimini yatırdığı iddia edilmişti.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolü canlandıran ve Instagram'da 12.5 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in, evinin içini yapmak için ise sponsorların sıraya girdiği öne sürülmüştü.
Tüm bu iddiaların yanı sıra dün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
Oyuncunun, yoğun set programı nedeniyle taşındığı evle ilgilenemeyince imdadına şarkıcı sevgilisinin yetiştiği ve tam yerleşemediği için de komşularının kendisine yemek götürdüğü belirtildi.