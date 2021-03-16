Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç o iddialarla alay etti!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılın ilk günlerinde yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri tam gaz devam eden ikili geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ile gündeme geldi. Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya ev satın alan ve uzun süredir tadilat işleriyle uğraşan oyuncunun, iş temposu sebebiyle evindeki tadilata yetişemeyince çareyi sevgilisinden yardım istemekte bulduğu öne sürülmüştü. Gözde çiftten konuyla ilgili iddialara yanıt gecikmedi.