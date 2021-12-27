27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Fatoş Yelliler'in, Berdan Mardini ile evliliği sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni bir skandal gündeme geldi. Berdan Mardini'den boşanan ve Gökhan Göz ile birliktelik yaşayan Fatoş Yelliler şimdi de sevgilisini evli erkekler ile aldattığı yönündeki iddialarla magazin gündemine damga vurdu. Gökhan Göz, Yelliler'in evli erkeklerle mesajlaştığını iddia ederek ifşa paylaşımında bulundu

Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 12:05
  • 1
  • 10
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

  • 3
  • 10
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" demişti. Bu açıklama sonrası eski eşten zehir zemberek sözler gelmiş, Mardini, "Hain, kalleş çok" diyerek Fatoş Yelliler'i bombalamıştı.

  • 4
  • 10
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Berdan Mardini, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" notunu paylaşmıştı.

  • 5
  • 10
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Berdan Mardini'den boşanan ve Gökhan Göz ile aşk yaşamaya devam eden Fatoş Yelliler şimdi de sevgilisini evli erkekler ile aldattığı yönündeki iddialarla magazin kulislerine damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Göz'ün doğum gününde birlikte poz veren ikili ihanet ifşası ile sosyal medyaya damga vurdu.