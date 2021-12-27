Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’in evli erkeklere attığı mesajlar ifşa oldu! Sevgilisi Gökhan Göz tek tek paylaştı

Fatoş Yelliler'in, Berdan Mardini ile evliliği sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni bir skandal gündeme geldi. Berdan Mardini'den boşanan ve Gökhan Göz ile birliktelik yaşayan Fatoş Yelliler şimdi de sevgilisini evli erkekler ile aldattığı yönündeki iddialarla magazin gündemine damga vurdu. Gökhan Göz, Yelliler'in evli erkeklerle mesajlaştığını iddia ederek ifşa paylaşımında bulundu