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Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...

Oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günler Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliğini sonlandırmıştı. Özel hayatının yanı sıra dış görünüşüyle gündem olan güzel oyuncunun cilt bakım sırrı ortaya çıktı. Makyajsız hallerini sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Özdemir meğer cildine o ürünü kullanıyormuş...İşte, Özdemir'in güzellik sırrı...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:52
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Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla ilgi odağı oluyor. Pürüzsüz cildinin sırrı hayranları tarafından merak ediliyor. Güzel oyuncu meğer, cildini her akşam onunla temizliyormuş. İşte, saçlarınızı daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmanın yöntemi...

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Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...

Demet Özdemir'in bakım sırları dikkat çekiyor. Demet Özdemir, aşk, kariyer hayatı kadar güzelliği ile çok konuşulan ünlülerimizden. Başarılı oyunculuğu ve Oğuzhan Koç ile evlilik haberleri kadar, Demet Özdemir'in güzellik sırları da takipçileri tarafından merak ediliyor.

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Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...

Demet Özdemir gibi ünlü isimlerin doğal ürünlerle evde yaptıkları maskeler araştırılıyor. Pürüzsüz cildi kadar sağlıklı ve parlak saçlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncunun her evde bulunan malzemlerle hazırladığı doğal maskesi ve uygulaması merak konusu oldu.

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Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...

Aslında ünlü oyuncunun en önemli sırrı fazla makyaj yapmaması.

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Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...

Günlük yaşamında az makyaj yapan oyuncu, sette rolünü canlandırırken yoğun bir makyaja maruz kaldığı için günlük hayatında fazla makyaj yapmaktan hep kaçınıyor.