18 Mayıs 2023, Perşembe
Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...
Oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günler Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliğini sonlandırmıştı. Özel hayatının yanı sıra dış görünüşüyle gündem olan güzel oyuncunun cilt bakım sırrı ortaya çıktı. Makyajsız hallerini sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Özdemir meğer cildine o ürünü kullanıyormuş...İşte, Özdemir'in güzellik sırrı...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:52
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