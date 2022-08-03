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Haberler Galeri Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Demet Akalın'ın sahnedeki hareketine tepkiler çığ gibi büyüdü! Bir mekanda sahne alan şarkıcı kendisine gönderilen içeceği beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi. Gündeme oturan olay sonrası o garson konuştu. Bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:04
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Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başaran, polemikler kraliçesi olarak anılan ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketi ile büyük ses getirdi.

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Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Sahnede kendisine getirilen alkollü içeceği beğenmeyen Akalın, kadehi garsonun başından aşağı döktü.

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Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

"Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi.

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Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen şarkıcıya, "Saygısızlık", "Gerçekten utanmalısın", "Hadsiz" tarzında yorumlar yağdı.

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Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Tepkilerin odağındaki sanatçıdan açıklama ise gecikmedi.