Demet Akalın’ın kafasına şampanya döktüğü garson konuştu! “Onur duydum”

Demet Akalın'ın sahnedeki hareketine tepkiler çığ gibi büyüdü! Bir mekanda sahne alan şarkıcı kendisine gönderilen içeceği beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi. Gündeme oturan olay sonrası o garson konuştu. Bakın neler söyledi...