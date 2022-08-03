Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay son haliyle gündeme oturdu. Olaylı şekilde ayrılan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Şimdilerde 16 yaşında olan kızı İrem Kutluay, güzelliğiyle annesini solladı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. İşte güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...