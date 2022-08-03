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Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay son haliyle gündeme oturdu. Olaylı şekilde ayrılan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Şimdilerde 16 yaşında olan kızı İrem Kutluay, güzelliğiyle annesini solladı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. İşte güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 13:29
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Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay gündeme oturdu.

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Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

Basketboldu İbrahim Kutluay ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Şener, zaman zaman kızı ve oğluyla yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

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Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

ANNESİNİ SOLLADI

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla tatile çıktı.

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Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem...

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Demet Şener’in kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı

İSMAİL HACIOĞLU'NUN KIZI YEMİN