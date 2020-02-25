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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
Çıkardıkları 'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Demet Akalın, özel hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Okan Kurt ile ilişkisini sürdüren Demet Akalın, 13 aydır yalnız yattığını söyledi.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 15:43
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