Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.

