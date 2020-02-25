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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Çıkardıkları 'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Demet Akalın, özel hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Okan Kurt ile ilişkisini sürdüren Demet Akalın, 13 aydır yalnız yattığını söyledi.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 15:43
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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile Alâ adındaki şarkıya düet yapan Demet Akalın, bugün yakın arkadaşlarıyla 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Samimi açıklamalarda bulunan Akalın, Okan Kurt'la alakalı herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve sonrasında eşinden tek celsede boşanan Demet Akalın, şimdilerde sevgili olduğu Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini söyledi.

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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.

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Demet Akalın’dan şaşırtan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

"HİRA BABASIYLA UYUYOR"

Hira'ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt'un ilgilendiğini söyledi.