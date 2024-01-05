Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Ebru mu, Hadise mi tartışması sürerken, Akalın konuya dair bir flaş bir hamle yaptı ve tarafını belli etti. Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.