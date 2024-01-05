05 Ocak 2024, Cuma
Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim
Her adımıyla adından söz ettiren Demet Akalın, yine rahat durmadı. Ebru Gündeş-Hadise tartışmasına dahil olan Akalın, paylaşımı sonrası gelen "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerine kayıtsız kalamadı. "Ben zamanında çok boynuzlandım" diyen Akalın sözlerine "El ele fotoğraf varsa at yayınlayayım" şeklinde devam etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:51
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