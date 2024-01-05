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Haberler Galeri Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Her adımıyla adından söz ettiren Demet Akalın, yine rahat durmadı. Ebru Gündeş-Hadise tartışmasına dahil olan Akalın, paylaşımı sonrası gelen "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerine kayıtsız kalamadı. "Ben zamanında çok boynuzlandım" diyen Akalın sözlerine "El ele fotoğraf varsa at yayınlayayım" şeklinde devam etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:51
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Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdiğini duyuran Demet Akalın, hasta yatağında da boş durmuyor.

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Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Her şey Akalın'ın, O Ses Türkiye hakkındaki bir tweeti beğenmesiyle başladı.

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Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Ebru mu, Hadise mi tartışması sürerken, Akalın konuya dair bir flaş bir hamle yaptı ve tarafını belli etti. Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.

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Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Tabi bu hamle bir anda sosyal medyada patladı gitti. Ancak olaylar bununla sınırlı da kalmadı.

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Demet Akalın’dan “Okan Kurt seni aldatıyor” sözlerine flaş yanıt: Ben çok boynuz yedim

Bu paylaşımın yayılması üzerine bir kişi de Demet Akalın'ı eleştirmeye başladı.