Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

Genç göstermek için sık sık ameliyat masasına yatan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evliliği sonrası estetik operasyonlara hız vermişti. Yüzüne ve göğsüne bir kez daha işlem yaptıran Sayan bu kez takipçilerine pes dedirtti. Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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