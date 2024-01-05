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Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

Genç göstermek için sık sık ameliyat masasına yatan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evliliği sonrası estetik operasyonlara hız vermişti. Yüzüne ve göğsüne bir kez daha işlem yaptıran Sayan bu kez takipçilerine pes dedirtti. Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:13
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Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

60 yaşındaki Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle sosyal medyada 20'lik güzellere taş çıkarıyor...

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Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.

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Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

"ÇOK GÜZEL OLACAK"

Yaptırdığı işlemleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini söyledi.

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Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" demişti.

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Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Yüzüne ve boynuna bakın ne enjekte ettirdi

Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekmişti. Ünlü isim işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtmişti.