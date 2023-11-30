Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın geçmişine dair gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Esra Balamir'den sonra Demet Akalın da büyük bir iddiada bulundu. Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğünü belirten Akalın, "Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi" dedi.