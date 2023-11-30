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Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın geçmişine dair gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Esra Balamir'den sonra Demet Akalın da büyük bir iddiada bulundu. Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğünü belirten Akalın, "Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi" dedi.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:36
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Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

"ENGİN POLAT, DİLAN POLAT'I DÖVÜYORDU"

Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalıştığı ortaya çıkmıştı.

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Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün programda çarpıcı iddialar ortaya attı.

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Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

Demet Akalın, "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmordu. Yakın arkadaşım onu karakola götürmüştü" dedi.

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Demet Akalın’dan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok iddia! Kolları mosmor olana kadar dövüyordu

"2019'DAN ÖNCE…"

Sunucu Jess Molho o iddiayı şöyle anlattı: "Burada mesela diyor ki Demet Akalın, '2019'da bir darp durumu var. Engin Polat, Dilan Polat'ı darp ediyordu' diyor" Bu bilgiyi Demet Akalın "2019'dan önce" şeklinde düzeltti.