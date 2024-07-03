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Demet Akalın'dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı her açıklamayla magazin gündeminde bomba gibi düşüyor. Akalın, son olarak 7 ay önce Umur Evirgen ile nikah masasına oturan Alina Boz hakkında bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de tatil yapan çift, bambaşka bir haberle gündeme geldi. İşte Demet Akalın'ın Alina Boz hakkındaki yorumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 16:26 Güncelleme: 03.07.2024 16:26
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Demet Akalın’dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...

Aşk 101, Paramparça, Bir Peri Masalı gibi yapımlarla hafızalara kazınan Alina Boz, Umut Evirgen ile dünya evine girmişti. Bundan 7 ay önce nikah masasına oturan çift, Demet Akalın'ın yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

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Demet Akalın’dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...

Alina Boz, geçtiğimiz gün marka yüzü olduğu bir davete eşi Umut Evirgen ile birlikte katıldı.

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Demet Akalın’dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...

Boz, "Cildime yakışan her şeyi alırım ve giyerim. Benim dolabımda az ve öz parça vardır. Bir tişört alacaksam kaliteli ve uzun zaman kullanabileceğim aynı zamanda da bana yakışanı almayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın’dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...

"GÜZEL BİR BALAYI YAPTIK"

Geçtiğimiz günlerde eşi Umut Evirgen ile birlikte Çeşme tatilinde olan Alina Boz, "Biz uzun zamandır tatildeyiz. Çeşme'deydik, Tolga ve Zeynep'i evlendirdik.

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Demet Akalın’dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...

Yurt dışı tatillerimiz de oldu. Güzel bir balayı yaptık. Umut da sağ olsun beni görmek istediğim her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık ve güzel şeyler keşfettik." diyerek güldü.