03 Temmuz 2024, Çarşamba
Demet Akalın'dan Alina Boz hakkında bomba iddia! 7 ay önce evlenmişlerdi...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı her açıklamayla magazin gündeminde bomba gibi düşüyor. Akalın, son olarak 7 ay önce Umur Evirgen ile nikah masasına oturan Alina Boz hakkında bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de tatil yapan çift, bambaşka bir haberle gündeme geldi. İşte Demet Akalın'ın Alina Boz hakkındaki yorumu...
Giriş: 03.07.2024 16:26 Güncelleme: 03.07.2024 16:26
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9