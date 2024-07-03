03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

Bir Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupası, müjdeli haberi verdi. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ile adından söz ettiren 53 yaşındaki oyuncu, damat oluyor. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu Kerem'i bakın kiminle evleniyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 14:53 Güncelleme: 03.07.2024 14:53
  • 1
  • 130
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

2003-2005 yılları arasında yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Paşhan Yılmazer gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

  • 2
  • 130
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

Hayat Bilgisi dizisindeki 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı'dan güzel haber geldi...

  • 3
  • 130
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

53 yaşındaki Kerem Kupacı bugün damat oluyor!

  • 4
  • 130
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile nikah masasına oturacak.

  • 5
  • 130
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

Daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.