Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su müjdeyi duyurdu! 53 yaşındaki Kerem Kupacı bakın kiminle evleniyor...

Bir Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupası, müjdeli haberi verdi. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ile adından söz ettiren 53 yaşındaki oyuncu, damat oluyor. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu Kerem'i bakın kiminle evleniyor...