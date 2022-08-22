Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Demet Akalın bir takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü! Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda bir garsonun kafasına şampanya döken Akalın tepkilerin odağı haline gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise takipçisinin kendisine yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündem oldu. İşte sosyal medyada çok konuşulan o mesajlaşma...