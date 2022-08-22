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Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Demet Akalın bir takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü! Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda bir garsonun kafasına şampanya döken Akalın tepkilerin odağı haline gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise takipçisinin kendisine yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündem oldu. İşte sosyal medyada çok konuşulan o mesajlaşma...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:46
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Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve zaman zaman girdiği polemiklerle dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, şimdi ise takipçisinin kendisine yaptığı yoruma cevap verdi.

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Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Yaz aylarını konserden konsere koşarak geçiren Demet Akalın, sahne aldığı kostümleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Son olarak sahne için taşlı mini elbise tercih eden Demet Akalın'a bir takipçisinden ağır eleştiri geldi.

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Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler." yorumuna kayıtsız kalamadı.

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Demet Akalın resmen çıldırdı! O yoruma kayıtsız kalamadı

Akalın, "İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç."