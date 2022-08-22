Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! 2021 yılında aşk yaşamaya başladığı Oğuzhan Koç ile 14 Şubat'ta evlenme kararı alan güzel oyuncu, düğün hazırlıklarına başladı. 4 gün sonra dünyaevine girecek olan ünlü çiftten Demet Özdemir Instagram'dan son paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan Koç'la günler sonra nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu, paylaştığı kareyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.