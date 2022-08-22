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Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! 2021 yılında aşk yaşamaya başladığı Oğuzhan Koç ile 14 Şubat'ta evlenme kararı alan güzel oyuncu, düğün hazırlıklarına başladı. 4 gün sonra dünyaevine girecek olan ünlü çiftten Demet Özdemir Instagram'dan son paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan Koç'la günler sonra nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu, paylaştığı kareyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 12:58
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Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Demet Özdemir'in kumsal pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için gün sayan Özdemir'in paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra evlilik teklifi etti.

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Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını almıştı.

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Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çift, şimdilerde ise 26 Ağustos'ta Sarıyer'de gerçekleşecek düğün için gün sayıyor.

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Demet Özdemir’den düğüne günler kala bomba paylaşım! Sosyal medyayı yıktı geçti

Düğüne 4 gün kala Alaçatı'dan paylaşım yapan Demet Özdemir'in kumsalda çekildiği bu fotoğraf kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.