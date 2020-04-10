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Haberler Galeri Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Fatih Ürek geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katılmış ve Demet Akalın hakkında çok sert açıklamalar yapmıştı. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Akalın'a, 'Benim için sıfır karakterde bir insan' diyen Ürek'e sert cevap geldi. Instagram'dan yaptığı paylaşım ile cevap veren Demet Akalın, Fatih Ürek'i adeta tehdit etti.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:18
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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Ürek yayın sırasında bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Demet Akalın hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Akalın'dan Yürek'e cevap gecikmedi.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

DEMET AKALIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR

Ürek, canlı yayında Demet Akalın'ı daha önce aradığını ancak kendisine, "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini açıkladı. Sözlerini sürdüren Ürek, "Demet Akalın benim için bitmiştir, karaktersiz bir insan" açıklamasıyla şoke etti.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

DEMET AKALIN FATİH ÜREK'İ TEHDİT ETTİ

Canlı yayında yaşanan olayın ardından hedef alınan Demet Akalın, sosyal medya sayfasından cevap verdi.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Demet Akalın, kızı Hira'nın bir fotoğrafını paylaşarak "Rabbim tüm evlatlarımızı korusun" notunu düştü. 'Maşallah ona' diyen bir takipçisine Akalın, "Bu sübyana beddua eden bana sıfır karakter demiş! Vah ki ne vah! Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari bende" diyerek Fatih Ürek'i üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.