Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Fatih Ürek geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katılmış ve Demet Akalın hakkında çok sert açıklamalar yapmıştı. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Akalın'a, 'Benim için sıfır karakterde bir insan' diyen Ürek'e sert cevap geldi. Instagram'dan yaptığı paylaşım ile cevap veren Demet Akalın, Fatih Ürek'i adeta tehdit etti.