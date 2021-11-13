13 Kasım 2021, Cumartesi
Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti
Okan Kurt ile mutlu birlikteliğini sürdüren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımıyla kafa karıştırdı. Kısa süre önce yeniden barıştığı Hadise'nin markası için kamera karşısına geçen şarkıcı, siyah bir elbiseyle çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Akalın'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken hamile olduğu iddiaları gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 13.11.2021 13:29
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