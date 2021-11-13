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Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Okan Kurt ile mutlu birlikteliğini sürdüren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımıyla kafa karıştırdı. Kısa süre önce yeniden barıştığı Hadise'nin markası için kamera karşısına geçen şarkıcı, siyah bir elbiseyle çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Akalın'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken hamile olduğu iddiaları gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 13:29
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Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Hadise ile küslüğü son bulan Demet Akalın, ünlü şarkıcının markası için kamera karşısına geçti.

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Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giyen Akalın'ın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı.

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Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

HAMİLE Mİ?

Demet Akalın'ın elini karnına koyarak poz vermesi, "Ünlü şarkıcı hamile mi?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Takipçileri popçunun gönderisine, "Karnını tutunca 'Hamileyim' diyecek diye sevinmiştim" şeklinde yorumlar yaptı.

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Demet Akalın hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın ise konuyla ilgili suskunluğunu koruyor.