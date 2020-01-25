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Demet Akalın Elazığ’daki deprem mağdurları için harekete geçti
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Denet Akalın da deprem mağdurları için harekete geçti. Akalın, bölgedeki vatandaşlar için bot ve mont yardımında bulundu.
Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:36
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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti