Demet Akalın Elazığ’daki deprem mağdurları için harekete geçti

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Denet Akalın da deprem mağdurları için harekete geçti. Akalın, bölgedeki vatandaşlar için bot ve mont yardımında bulundu.