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Demet Akalın Elazığ’daki deprem mağdurları için harekete geçti

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Denet Akalın da deprem mağdurları için harekete geçti. Akalın, bölgedeki vatandaşlar için bot ve mont yardımında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:36
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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi.

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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti

Kampanyaya son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın katıldı.

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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti

MONT VE BOT YARDIMINDA BULUNDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı.

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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti

Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Akalın, deprem sonrası zor durumda olan halk için mont ve bot yardımında bulundu.

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Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti
Demet Akalın Elazığ’daki deprem için harekete geçti

"UYUYAN DOSTLARIN CANI SAĞ OLSUN"

Yardım için hazırladığı çuvalın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin TIR'ına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.