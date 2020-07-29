Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü popçu Demet Akalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurmuştu. Kredi kartından dolar üzerinden alış veriş yapıldığını söyleyen Akalın, harcamanın yurt dışından yapıldığını söyleyerek isyan etmişti. Ancak gerçek başka çıktı. Okan Kurt, Akalın'ın hesabından çekilen parayla ilgili açıklama yaptı.