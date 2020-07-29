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Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü popçu Demet Akalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurmuştu. Kredi kartından dolar üzerinden alış veriş yapıldığını söyleyen Akalın, harcamanın yurt dışından yapıldığını söyleyerek isyan etmişti. Ancak gerçek başka çıktı. Okan Kurt, Akalın'ın hesabından çekilen parayla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:05
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Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, dün sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.

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Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" dedi.

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Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

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Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

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Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek ortaya çıktı

Okan Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira'nın oynaması için Xbox'ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.