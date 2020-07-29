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Haberler Galeri Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Manisa'da kaza geçiren Alişan aracıyla üç takla atarak ölümden dönmüştü. Kazanın ardından ailesi için güvenilir araç arayan Alişan, kesenin ağzını açtı. Uzun test sürüşünün ardından kendisine, eşine ve kardeşine Volvo'nun C90 model aracını satın alan şarkıcı ödediği ücret ile dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 09:54
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Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Ünlü şarkıcı Alişan, geçen ay ailesiyle İstanbul-İzmir yolunda yaptıkları kazada ölümden döndü.

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Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Korkunç kazada Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan yaralandı.

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Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Ölümden dönen çift, önceki gece Arnavutköy'de bir balıkçıdaydı.

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Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Dünyanın en sağlam arabası olduğunu düşündüğü için Volvo araç aldığını söyleyen türkücü, "Buse'ye, kendime ve kardeşime aynı arabadan aldım. Allah nasip ederse Eylül'de gelecek" dedi. Alişan, 1 milyon 250 bin TL'lik araçtan üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.

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Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret