Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret

Dünyanın en sağlam arabası olduğunu düşündüğü için Volvo araç aldığını söyleyen türkücü, "Buse'ye, kendime ve kardeşime aynı arabadan aldım. Allah nasip ederse Eylül'de gelecek" dedi. Alişan, 1 milyon 250 bin TL'lik araçtan üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.