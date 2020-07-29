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Alişan geçirdiği kazanın ardından kesenin ağzını açtı! İşte yeni otomobiline ödediği ücret
Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Manisa'da kaza geçiren Alişan aracıyla üç takla atarak ölümden dönmüştü. Kazanın ardından ailesi için güvenilir araç arayan Alişan, kesenin ağzını açtı. Uzun test sürüşünün ardından kendisine, eşine ve kardeşine Volvo'nun C90 model aracını satın alan şarkıcı ödediği ücret ile dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 29.07.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 09:54
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