26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

Sundukları sabah programıyla ekranlarda olmaya devam eden Alişan ve Demet Akalın, İbo Show programının başlamasının ardından stüdyo ve kulislerini ortak kullanmaya başlamıştı. Akalın, İbo Show'a konuk gelen ünlü kadınlardan birinin tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık karıştı. Bir kişinin "Nereden anlamış" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı, sosyal medyada yine olay oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:02
  • 1
  • 12
Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

Demet Akalın ve Alişan, İbo Show programının başlamasının ardından stüdyo ve kulislerini ortak kullanmaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

İddiaya göre geçtiğimiz pazar, İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy'un dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile gelmesinin ardından Demet Akalın'ın kendi kulisini Ersoy için boşalttığı öne sürülmüştü.

  • 3
  • 12
Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

İbo Show'a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın çok sinirlenip, stüdyoyu ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.

  • 4
  • 12
Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

Bir sosyal medya kullanıcısının Instagram'daki magazin sayfasının bu paylaşıma yaptığı "Nereden anlamış" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu.

  • 5
  • 12
Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…

"O KLOZETİ ÖYLE BIRAKMAZ"

Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.