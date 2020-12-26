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Demet Akalın çılgına döndü! Ünlü sanatçı tuvaletini pis bırakınca…
Sundukları sabah programıyla ekranlarda olmaya devam eden Alişan ve Demet Akalın, İbo Show programının başlamasının ardından stüdyo ve kulislerini ortak kullanmaya başlamıştı. Akalın, İbo Show'a konuk gelen ünlü kadınlardan birinin tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık karıştı. Bir kişinin "Nereden anlamış" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı, sosyal medyada yine olay oldu.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:02
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