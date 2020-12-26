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Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme oturan ve sosyal medyada tepkilerin odağı olan Öykü Çelik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir kafenin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Çelik'in maskesiz olması dikkat çekti. Muhabirlerin "Neden maske takmadınız?" sorusuna yanıt vermeyen Çelik, yaralı kargayı veterinere götüreceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 09:42
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Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Son dönemde peş peşe yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Öykü Çelik, bu sefer de maskesiz görüntülenmesi nedeniyle tepki topladı.

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Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Bebek'te bir kafenin önünde arkadaşları ile sohbet eden Öykü Çelik'in maske takmadığı görüldü.

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Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Ünlü oyuncu, muhabirlerin röportaj isteğini, "Arkadaşlarımla konuşuyorum" diyerek, geri çevirdi.

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Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Arkadaşlarından ayrılarak hızlı adımlarla aracına binen Çelik, "Neden maske takmadınız?" sorusuna cevap vermedi. Çelik, aracına bindikten sonra gazetecilere yan koltukta bulunan kargayı gösterdi.

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Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Çelik, "Bakın yolda buldum. Yaralanmıştı trafikte az daha arabalar eziyordu, onu kurtardım. Şimdi de veterinere gidiyorum" dedi.