Açıklamalarıyla olay olan Öykü Çelik şimdi de maskesiz yakalandı!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme oturan ve sosyal medyada tepkilerin odağı olan Öykü Çelik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir kafenin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Çelik'in maskesiz olması dikkat çekti. Muhabirlerin "Neden maske takmadınız?" sorusuna yanıt vermeyen Çelik, yaralı kargayı veterinere götüreceğini söyledi.