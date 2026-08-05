Aile krizi gölgesinde Brooklyn Beckham'dan eşine dikkat çeken mesaj

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022 yılında düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Victoria ve David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, evliliklerinden bu yana hem özel hayatları hem de paylaşımlarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer alıyor.

"Yıl dönümümüz kutlu olsun Nicola. Sana seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Sen benim en yakın arkadaşımsın ve seni hayatın kendisinden bile daha çok seviyorum. 'Eşim' diyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen benim gerçek prensesimsin ve seni her zaman koruyacağıma söz veriyorum."

GEÇEN YILKİ PAYLAŞIMI DA KONUŞULMUŞTU

Brooklyn Beckham, geçen yıl da Nicola Peltz ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak evlilik teklifinin yıl dönümünü kutlamıştı. Paylaşımına, "Bu güzel kadına benimle evlenmesini teklif edeli 5 yıl oldu. Şimdiye kadarki en iyi karardı. Seni çok seviyorum." notunu düşmüştü.

Söz konusu paylaşım, annesi Victoria Beckham ile arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen gerginlik nedeniyle yabancı basında farklı yorumlara neden olmuştu.