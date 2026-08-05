Aile krizi gölgesinde Brooklyn Beckham'dan eşine dikkat çeken mesaj
Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ailesiyle arasındaki sorun iddiaları gündemdeki yerini korurken, Beckham'ın eşine yönelik sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022 yılında düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Victoria ve David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, evliliklerinden bu yana hem özel hayatları hem de paylaşımlarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer alıyor.
"SENİ HER ZAMAN KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"
Evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlayan Brooklyn Beckham, eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:
"Yıl dönümümüz kutlu olsun Nicola. Sana seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Sen benim en yakın arkadaşımsın ve seni hayatın kendisinden bile daha çok seviyorum. 'Eşim' diyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen benim gerçek prensesimsin ve seni her zaman koruyacağıma söz veriyorum."
GEÇEN YILKİ PAYLAŞIMI DA KONUŞULMUŞTU
Brooklyn Beckham, geçen yıl da Nicola Peltz ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak evlilik teklifinin yıl dönümünü kutlamıştı. Paylaşımına, "Bu güzel kadına benimle evlenmesini teklif edeli 5 yıl oldu. Şimdiye kadarki en iyi karardı. Seni çok seviyorum." notunu düşmüştü.
Söz konusu paylaşım, annesi Victoria Beckham ile arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen gerginlik nedeniyle yabancı basında farklı yorumlara neden olmuştu.
LOS ANGELES'TAKİ EV İDDİASI GÜNDEMDE
Çiftin Los Angeles'ta yaklaşık 11 milyon sterlin (yaklaşık 440 milyon TL) değerinde bir ev satın aldığı iddiası da son dönemde magazin gündeminde geniş yer buldu.
Çifte yakın olduğu öne sürülen kaynaklara göre Brooklyn Beckham, yaşamını ABD'de sürdürmek istiyor. Nicola Peltz'in ailesinin de burada yaşaması ve Los Angeles'ın kariyeri açısından daha fazla fırsat sunması nedeniyle bu kararın alındığı iddia edildi.