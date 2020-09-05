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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı
Kuşçu dizisindeki Kuşçu rolüyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Emin Gürsoy, ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a dahil oldu. Bozdağ Film, Twitter hesabından Emin Gürsoy'un Kuruluş Osman kadrosuna katıldığını açıkladı. Deli Yürek ve Kuruluş Osman dizilerinin hayranları Emin Gürsoy'un haberini aldıktan sonra özel hayatını mercek altına aldı.
Giriş Tarihi: 05.09.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 01:57
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