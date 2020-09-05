Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

Bozdağ Film'in paylaşımında 'Kuruluş Osman kadrosuna bir yeni isim daha dahil oluyor! Kuruluş Osman ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Emin Gürsoy'a Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.