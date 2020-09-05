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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

Kuşçu dizisindeki Kuşçu rolüyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Emin Gürsoy, ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a dahil oldu. Bozdağ Film, Twitter hesabından Emin Gürsoy'un Kuruluş Osman kadrosuna katıldığını açıkladı. Deli Yürek ve Kuruluş Osman dizilerinin hayranları Emin Gürsoy'un haberini aldıktan sonra özel hayatını mercek altına aldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 01:57
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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

Deli Yürek'in sevilen Kuşçu rolündeki Emin Gürsoy, yeni projesiyle gündem oldu. Usta oyuncu Emin Gürsoy "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.

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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

Bozdağ Film'in paylaşımında 'Kuruluş Osman kadrosuna bir yeni isim daha dahil oluyor! Kuruluş Osman ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Emin Gürsoy'a Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

Özel hayatıyla merak konusu olan, hayranlarını yeniden heyecanlandıran Emin Gürsoy'un yaşı merak konusu oldu. Peki Emin Gürsoy kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

HANDE ERÇEL
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Deli Yürek dizisinin yıldızı da Kuruluş Osman'a katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı

MURAT DALKILIÇ
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