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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla olay oldu. Hercai'deki başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra son dönemde basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin'in makyajsız haline de beğeni yağdı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 17:57
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

Tuba Büyüküstün

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

Tuba Büyüküstün

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  • 86
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

Sertap Erener

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  • 86
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

Sertap Erener