Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haline beğeni yağdı!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla olay oldu. Hercai'deki başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra son dönemde basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin'in makyajsız haline de beğeni yağdı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.