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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Değişimiyle şoke etmişti! Deniz Seki'nin yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı Değişimiyle şoke etmişti! Deniz Seki'nin yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı
2.5 ayda 22 kilo veren Deniz Seki, son görüntüsüyle şoke etmişti. Yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Seki'nin yaşadığı değişimi görenler tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım" yorumları alan şarkıcıdan yeni paylaşım geldi. İmaj değişikliğine giden 50 yaşındaki Seki'nin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:54
Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşmüştü. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ve son görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Seki'den yeni fotoğraflar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İmaj değişikliğine giden 50 yaşındaki şarkıcı, son pozunu "Dün, el dediğine nasıl yar dersin?" notuyla paylaştı.
Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'nin yayınladığı karelere, Yonca Evcimik, Nilgün Belgün ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı. Bazı takipçileri ise Seki'nin fotoğraflarını photoshop'tan geçirdiğini öne sürdü.
"SANKİ BAŞKA BİRİ"
Yeni şarkısının kapak çekimleri için kamera karşısına geçen Seki, paylaştığı bu fotoğraf ile sosyal medyada gündem olmuştu.
Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.