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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!

Deren Talu Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı olan 'Son Kale Hacıbey' filmi için kamera karşısına geçti. İlk sinema filmi için erkek kılığına giren Talu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. Filmde 18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın kızı 'Fatma'yı canlandıran Talu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:58
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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 23 Ekim'de vizyona girecek olan Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale Hacıbey' filminde girdiği erkek kılığıyla herkesi şaşırttı.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!

Los Angeles Santa Monica College'da Sanat Tarihi ve Oyunculuk eğitimi almasının ardından Eric Morris'ten de Method Oyunculuğu dersleri alan Talu, "Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu oldu" dedi.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!

18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın kızı 'Fatma'yı canlandıran Talu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!

İşte Deren Talu'nun o fotoğrafları…

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!