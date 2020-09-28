Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girdi! O haliyle herkesi şaşırttı!

Deren Talu Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı olan 'Son Kale Hacıbey' filmi için kamera karşısına geçti. İlk sinema filmi için erkek kılığına giren Talu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. Filmde 18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın kızı 'Fatma'yı canlandıran Talu sosyal medyada ilgi odağı oldu.