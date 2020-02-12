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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

Defne Samyeli Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin bir buçuk yıllık ilişkisinin bitme nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterilmiş ancak taraflar konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın peş peşe açıklama yapıp ilişki yaşadıklarını itiraf etmesinin ardından Samyeli, dün akşam sessizliğini bozdu. Daha önce sorulan sorulara sert tepki verdiği için pişman olduğunu söyleyen Samyeli, "Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim." dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:52
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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti.

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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti.

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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.

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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

1,5 YILLIK AŞK BİTTİ

Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.

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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

O dönem çıkan ihanet haberlerine sosyal medyadan sert yanıt veren Defne Samyeli şunları söylemişti:

"Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."