Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: İhaneti konduramadım!

Defne Samyeli Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin bir buçuk yıllık ilişkisinin bitme nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterilmiş ancak taraflar konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın peş peşe açıklama yapıp ilişki yaşadıklarını itiraf etmesinin ardından Samyeli, dün akşam sessizliğini bozdu. Daha önce sorulan sorulara sert tepki verdiği için pişman olduğunu söyleyen Samyeli, "Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim." dedi.