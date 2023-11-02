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Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

Ozan Güven birliktelik yaşadığı dönemde Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddialarıyla gündeme oturmuştu. Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili karşılıklı şiddet davası açmıştı. Dava süreci devam eden Güven aylar sonra ilk kez ortaya çıktı. Avukatıyla görüntülenen Güven, muhabirlerin soruları karşısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:39
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Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında Deniz Bulutsuz ile aşk yaşarken sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edilmişti.

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Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

RAPOR BEKLENİYORDU

Yargılama devam ederken mahkeme, Bulutsuz'un darp sonrası vücudundaki yaraların niteliği ve sabit ize ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti. Beklenen rapor, geçtiğimiz temmuz ayında dosyaya eklenmişti.