02 Kasım 2023, Perşembe
Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”
Ozan Güven birliktelik yaşadığı dönemde Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddialarıyla gündeme oturmuştu. Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili karşılıklı şiddet davası açmıştı. Dava süreci devam eden Güven aylar sonra ilk kez ortaya çıktı. Avukatıyla görüntülenen Güven, muhabirlerin soruları karşısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:39
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