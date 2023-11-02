Darp iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! “Konuyu kapatalım”

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında Deniz Bulutsuz ile aşk yaşarken sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.