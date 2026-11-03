Danla Bilic estetik için harcadığı 30 milyon TL'ye pişman oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yüzüne ve vücuduna yaptırdığı estetik müdahaleler için bugüne kadar 30 milyon TL harcadığını açıkladı. Geçmişteki tercihinden duyduğu pişmanlığı dile getiren Bilic, aynı parayla Suadiye'den bir daire daha alabileceğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Danla Bilic, bu kez estetik operasyonları için yaptığı harcamayla gündeme geldi. Yıllar içinde yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemlerin maliyetini açıklayan ünlü fenomen, güzelleşmek uğruna harcadığı paraya ilişkin pişmanlığını da dile getirdi.

Bilic, yüzü ve bedeni için bugüne kadar toplam 30 milyon TL harcadığını belirterek, aynı parayı gayrimenkul yatırımında değerlendirmiş olmayı tercih edeceğini söyledi. Ünlü fenomen, pişmanlığını şu sözlerle ifade etti: "Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım."

DOLGULARDAN KURTULMAK İÇİN 9 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ Danla Bilic'in estetik müdahalelerle başlayan süreci, ilerleyen yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir döneme dönüştü. Vücuduna yaptırdığı dolgu uygulamasının ardından çeşitli komplikasyonlarla karşılaşan fenomen, dolgularından kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için 9 kez ameliyat masasına yattı.

Daha önce yaşadığı süreci anlatan Bilic, kilo verdikten sonra kalçasına Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını açıklamıştı. Kullanılan maddenin tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Bilic, bu nedenle defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını ifade etmişti.