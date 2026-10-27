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Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle dokuz kez ameliyat geçiren Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. İyileştiğini açıkladıktan bir gün sonra evinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları paylaşan fenomen, sol bacağının aniden kilitlendiğini ve şiddetli ağrı yaşadığını anlattı.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 1

YouTube ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Danla Bilic, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşayan fenomen, dolgunun vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını ve tekrarlayan enfeksiyonlar sebebiyle birçok kez ameliyat olmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 2

16 Eylül'de sekizinci operasyonunu geçiren Bilic, ekim ayının başında ise yaklaşık altı saat süren dokuzuncu ameliyatını oldu. Tedavi sürecinde bir süre hastanede karantinada kalan fenomen, son operasyonunun ardından iyileşme sürecine girdi.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 3

"İYİLEŞTİM" PAYLAŞIMINDAN BİR GÜN SONRA KORKUTAN ANLAR YAŞADI

Son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine iyi olduğu müjdesini verdi. Ancak bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra evinde yaşananlar, sevenlerini endişelendirdi.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 4

Bilic'in 26 Ekim tarihli ev kamerası görüntülerinde, salonda ayakta durmaya çalıştığı sırada sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, gönderisine "İyileştim dediğim story'nin üstünden sadece 1 gün geçtiydi" notunu ekledi.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 5

DANLA BİLİC YAŞADIĞI AĞRIYI ANLATTI

Paylaşımının ardından takipçilerinden gelen yorumlar üzerine yeniden açıklama yapan Danla Bilic, o gece yaşadıklarını anlattı. Sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket edemediğini belirten fenomen, yaşadığı ağrının çok şiddetli olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iğne ve serum uygulandığını aktaran Bilic, "Korkunç bir acı falan. Sonra iğne serum hemen, 10-15 dakikada yumuşacık oldu, yarın ultrason bakılacak" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 6

TAKİPÇİLERİNE ESPRİLİ YANIT VERDİ

Bir gün önce iyileştiğini açıkladıktan sonra yeniden rahatsızlanmasıyla ilgili espri yapan Danla Bilic, yaşadıklarını anlatabildiğine göre kendine geldiğini belirtti. Kendisine destek olan takipçilerine teşekkür eden fenomen, "Siz niye beni bu kadar seviyorsunuz? Manyak mısınız siz?" sözleriyle de dikkat çekti.

Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku 7

Aquafilling dolgusu sonrasında tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle dokuz operasyon geçiren Danla Bilic'in son rahatsızlığının nedeni ise henüz netleşmedi. Fenomenin yaptıracağını açıkladığı ultrason kontrolünün sonuçları merakla bekleniyor.

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