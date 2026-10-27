Danla Bilic’in "İyileştim" sevincinin ardından yaşadığı korku

Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle dokuz kez ameliyat geçiren Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. İyileştiğini açıkladıktan bir gün sonra evinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları paylaşan fenomen, sol bacağının aniden kilitlendiğini ve şiddetli ağrı yaşadığını anlattı.

YouTube ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Danla Bilic, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşayan fenomen, dolgunun vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını ve tekrarlayan enfeksiyonlar sebebiyle birçok kez ameliyat olmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

16 Eylül'de sekizinci operasyonunu geçiren Bilic, ekim ayının başında ise yaklaşık altı saat süren dokuzuncu ameliyatını oldu. Tedavi sürecinde bir süre hastanede karantinada kalan fenomen, son operasyonunun ardından iyileşme sürecine girdi.

"İYİLEŞTİM" PAYLAŞIMINDAN BİR GÜN SONRA KORKUTAN ANLAR YAŞADI Son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine iyi olduğu müjdesini verdi. Ancak bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra evinde yaşananlar, sevenlerini endişelendirdi.

Bilic'in 26 Ekim tarihli ev kamerası görüntülerinde, salonda ayakta durmaya çalıştığı sırada sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, gönderisine "İyileştim dediğim story'nin üstünden sadece 1 gün geçtiydi" notunu ekledi.