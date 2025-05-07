07 Mayıs 2025, Çarşamba
Danla Bilic'e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı
Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddet gördüğü açıklamıştı. Günlerdir sosyal medyada gündemden düşmeyen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Berk Çetin'in Danla Bilic'i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.
Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:11