Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etmişti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetmişti.