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Danla Bilic'e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddet gördüğü açıklamıştı. Günlerdir sosyal medyada gündemden düşmeyen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Berk Çetin'in Danla Bilic'i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:11
Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin hakkında taciz ve darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic'in açıklamaları gündemi sarsmıştı.

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet gördüğünü duyuran Danla Bilic yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" demişti.

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayda, Bilic'e takipçilerinden destek mesajları yağmıştı.

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'de yakalanan ve ardıdnan tutuklanan Berk Çetin ifadesinde, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söylemişti.

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etmişti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetmişti.

DANLA BİLİÇ'İN DARBEDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI!
Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

Muhabironline'da yer alan habere göre; güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Berk Çetin'in Danla Bilic'i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

İşte o görüntüler...

Danla Bilic’e şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eski sevgilisi tutuklanmıştı

İşte o görüntüler...