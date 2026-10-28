Damla Sönmez'den yıllar sonra gelen itiraf: "Kibirli olduğumu bile kabul edemiyordum"

Oyuncu Damla Sönmez, 20'li yaşlarının sonunda yaşadığı içsel yüzleşmeyi anlattı. Kibirli olduğunu kabul etmekte zorlandığı dönemi samimiyetle paylaşan Sönmez, bu farkındalığı "aydınlanma" olarak nitelendirdi.

Temmuz ayında İlkay Akıncı ile sessiz sedasız evlenen oyuncu Damla Sönmez, katıldığı programda geçmişte yaşadığı içsel yüzleşmeyi anlattı. 20'li yaşlarının sonlarında kendisini ve çevresindekileri sorguladığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Sönmez, kibirli olduğunu fark etmesinin kendisi için bir aydınlanma olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, kişinin kendi kusurlarını kabul etmekte zorlanabileceğine dikkat çekerek o dönemde yaşadığı farkındalığı şu sözlerle ifade etti: "Ben hayatımın bir döneminde, 20'lerimin sonunda, 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime' demiştim bir arkadaşımla dertleşirken." Sönmez, insanın başkalarını yargılarken kendisine karşı da sert bir tutum sergileyebildiğini belirterek yaşadığı içsel süreci anlattı.

"BUNA AYDINLANMA DİYEBİLİRİZ" Yaşadığı farkındalığın kendisini değiştirip değiştirmediğinden emin olmadığını söyleyen Damla Sönmez, zaman içinde daha anlayışlı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Oyuncu, o dönemde kendisini çok eleştirdiğini ve çevresindeki insanları da yargıladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi çok dövdüğüm bir dönemde aslında içten içe insanları çok yargıladığımı fark ettim. Aynı derecede kendinizi de yargılıyorsunuz çünkü bence öyle durumda. Şu an öyle miyim? Bilmiyorum. Bunun farkındalığı beni değiştirdi mi? Bilmiyorum. Biraz daha köşelerimi yumuşatmaya çalışıyorum ama kibirli olduğumu itiraf edemeyecek kadar kibirli olduğumu fark ettiğim bir dönem vardı. Aydınlanma diyebiliriz buna. Böyle bir dönem yaşadım." Damla Sönmez'in kendisiyle yüzleştiği döneme ilişkin açıklamaları, oyuncunun kişisel gelişim sürecine dair samimi bir kesit sundu.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR? Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olan oyuncu, Paris Sorbonne Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.